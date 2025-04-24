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Билялетдинов — о вылете «Ак Барса» из Кубка Гагарина: это спорт, ничего удивительного

Билялетдинов — о вылете «Ак Барса» из Кубка Гагарина: это спорт, ничего удивительного
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Пятикратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Зинэтула Билялетдинов высказался о вылете «Ак Барса» из Кубка Гагарина после поражения в серии с московским «Динамо» (2-4).

— Как вам серия «Ак Барса» и «Динамо»? Удивились тому, что казанцы проиграли, ведя в серии со счётом 2-0?
— Это спорт, так что ничего удивительного. «Ак Барс» не совсем качественно сыграл заключительные матчи серии, так что тренерский штаб должен провести определённую работу.

— А что у «Ак Барса» пошло не так при 2-0, на ваш взгляд?
— Сложно сказать сразу, что случилось. Здесь тренеры должны разобраться, провести анализ и работу над ошибками, чтобы решить проблемы, — приводит слова Билялетдинова Odds.

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