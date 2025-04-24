Данила Юров: ничего страшного в АХЛ не вижу, терпеть за карьеру я научился

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Данила Юров рассказал, как относится к тому, что его могут отправить играть в АХЛ.

— Как относитесь к возможной отправке в АХЛ?

— Отправят и отправят, что такого? Поеду всё доказывать через АХЛ.

— Некоторые игроки сразу пресекают это пунктом в контракте о возможном возвращении в Россию.

— Если так будет нужно, буду пробиваться через фарм-клуб. Терпеть за карьеру я научился. Ничего страшного в АХЛ не вижу. В Северной Америке другой хоккей. Возможно, в фарм-клубе привыкнуть к нему даже проще. Есть пример Кирилла Марченко: его отправляли в АХЛ, он сыграл месяц в «Кливленде», и его подняли в «Коламбус». Егор Чинахов и Дмитрий Воронков тоже играли в фарм-клубе, — приводят слова Юрова «Известия».