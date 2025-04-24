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Плющев высказался о серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом»

Плющев высказался о серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил итоги серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом» (4-3).

«Локомотив» отпустил Омск со счёта 1-3. Промелькнули те же проблемы, о которых мы говорили в последнем финале плей-офф, когда «Магнитке» удалось прочитать Ярославль.

Внутри «Локомотива» всё отлажено — тут надо отдать должное тренерскому штабу. Но потенциал у школы Ярославля, одной из лучших в стране, разносторонний, не моно, а стерео. Если уйти от шаблонов и зашоренности, то «Локомотив» станет ещё эффективнее.

Про Омск уже всё сказано. По ходу сезона была проведена мощная закупка, игроки опытные, на амбициях, доказывают, что их рано списали. Но на выходе — вылет в седьмом матче. Как и год назад», — цитирует Плющева Russia-Hockey.

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