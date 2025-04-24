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«Вашингтон» имеет лишь 40% побед в сериях Кубка Стэнли в ситуациях, когда вёл 2-0

«Вашингтон» имеет лишь 40% побед в сериях Кубка Стэнли в ситуациях, когда вёл 2-0
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«Вашингтон Кэпиталз» в серии Кубка Стэнли — 2025 с «Монреаль Канадиенс» ведёт со счётом 2-0. Столичная команда одержала две победы со счётом 3:2 ОТ и 3:1.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Вашингтон» имеет лишь 40% побед в сериях Кубка Стэнли, в ситуация когда команда вела 2-0. При этом, «Монреаль» в ситуации, когда клуб проигрывал 0-2 в серии имеет 20,8% побед.

Напомним, третий матч в серии Кубка Стэнли — 2025 между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» (2-0) состоится в ночь на 26 апреля на льду канадской команды.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи оценил, как домашняя атмосфера может помочь команде в играх серии Кубка Стэнли — 2025 с «Вашингтон Кэпиталз».

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