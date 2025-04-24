Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Друг Виктора Козлова прокомментировал резкие слова тренера «Салавата» в адрес судей

Друг Виктора Козлова прокомментировал резкие слова тренера «Салавата» в адрес судей
Аудио-версия:
Комментарии

Известный стендап-комик и амбассадор КХЛ Евгений Чебатков прокомментировал резкие слова главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова в адрес судей в серии плей-офф со «Спартаком» (4-3).

— Наверняка вы видели, как Виктор Николаевич ругался на судей после четвёртого матча серии со «Спартаком». Были удивлены такому поведению тренера?
— Я не был удивлён. Я был на матче, понимаю, с чем это было связано. Понимаю, что некоторые решения… Не берусь давать оценку судейским решениям, у меня нет такого права и достаточного уровня экспертности, но, действительно, мне они казались немного спорными в некоторых местах. Поэтому я понимаю, что там было сложно сдержать эмоции, — сказал Чебатков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Евгением Чебатковым читайте на «Чемпионате»:
«Камбэк «Салавата» с 1-3? Именно за такое мы любим хоккей». Интервью с Чебатковым
Эксклюзив
«Камбэк «Салавата» с 1-3? Именно за такое мы любим хоккей». Интервью с Чебатковым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android