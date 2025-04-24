Друг Виктора Козлова прокомментировал резкие слова тренера «Салавата» в адрес судей

Известный стендап-комик и амбассадор КХЛ Евгений Чебатков прокомментировал резкие слова главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова в адрес судей в серии плей-офф со «Спартаком» (4-3).

— Наверняка вы видели, как Виктор Николаевич ругался на судей после четвёртого матча серии со «Спартаком». Были удивлены такому поведению тренера?

— Я не был удивлён. Я был на матче, понимаю, с чем это было связано. Понимаю, что некоторые решения… Не берусь давать оценку судейским решениям, у меня нет такого права и достаточного уровня экспертности, но, действительно, мне они казались немного спорными в некоторых местах. Поэтому я понимаю, что там было сложно сдержать эмоции, — сказал Чебатков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.