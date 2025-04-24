Владимир Крикунов назвал фаворита в паре Кубка Гагарина «Трактор» — «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает московское «Динамо» фаворитом в серии Кубка Гагарина — 2025 с «Трактором».

— Что касается «Динамо», то они решили проблему с вратарём. У них сейчас Подъяпольский очень солидно играет на последнем рубеже. Остальное у «Динамо» и так было очень хорошо. Первые два звена очень приличные. Плюс третье и четвёртое звенья дают результат. Я думаю, что поэтому они выглядят посильнее «Трактора» в полуфинальной паре.

– У «Трактора» нет шансов?

– «Трактор» тоже хорошо укомплектованная команда. Но у них в серии с Минском что-то не получалось. Начало матчей они проигрывали. Такие необязательные голы. Броски были не такие сильные, — цитирует Крикунова «Спорт день за днём».