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Евгений Чебатков назвал двух хоккеистов «Салавата», чья игра ему нравится больше всего

Евгений Чебатков назвал двух хоккеистов «Салавата», чья игра ему нравится больше всего
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Известный стендап-комик и амбассадор КХЛ Евгений Чебатков назвал двух хоккеистов «Салавата Юлаева», чья игра ему нравится больше всего.

— Можете кого-нибудь выделить в составе «Салавата»? Может быть, кто-то лично вам больше всего приглянулся?
— Опять же, я здесь пойду по личным связям. Я знаком с некоторыми хоккеистами… Это и невероятное удовольствие, но в то же время и моя, так скажем, ахиллесова пята в КХЛ. Я сотрудничаю с лигой, являюсь её амбассадором и благодаря этому познакомился со многими ребятами, подружился с игроками. В том же «Спартаке» — мы близко дружим с Колей Голдобиным, с Анселем Галимовым, и из-за этого мне, конечно, всегда хочется, чтобы пацаны здорово играли.

Точно такая же картина у меня сложилась и с «Салаватом». Я довольно близко дружу с Сашей Хмелевским. Мне очень нравится его игра. Но ещё отдельно я бы хотел выделить Дениса Яна. Это суперигрок. То, как он, будучи нападающим, включается и в работу в защите, как он отрабатывает на всех участках площадки и при этом как разнообразно он пытается действовать, — это очень здорово. За этим приятно наблюдать, — сказал Чебатков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Евгением Чебатковым читайте на «Чемпионате»:
«Камбэк «Салавата» с 1-3? Именно за такое мы любим хоккей». Интервью с Чебатковым
Эксклюзив
«Камбэк «Салавата» с 1-3? Именно за такое мы любим хоккей». Интервью с Чебатковым
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