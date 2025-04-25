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«Великолепие! А как иначе можно сказать?!» Известный комик — об игре Александра Овечкина

«Великолепие! А как иначе можно сказать?!» Известный комик — об игре Александра Овечкина
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Известный стендап-комик и амбассадор КХЛ Евгений Чебатков высказался об игре российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

— Как вам игра Александра Овечкина в этом сезоне?
— Великолепие! А как иначе её можно назвать?! Я очень за него рад. Это восторг, фантастика. И так приятно видеть, как много людей объединила его дорога к рекорду, а потом уже и непосредственно установление рекорда. Как много людей, которые вообще далеки от спорта в целом или от хоккея в частности, так искренне радовались за Александра. Это то, что должен делать спорт, — в первую очередь объединять! Это его истинная цель, — сказал Чебатков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Евгением Чебатковым читайте на «Чемпионате»:
«Камбэк «Салавата» с 1-3? Именно за такое мы любим хоккей». Интервью с Чебатковым
Эксклюзив
«Камбэк «Салавата» с 1-3? Именно за такое мы любим хоккей». Интервью с Чебатковым
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Новости. Хоккей
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