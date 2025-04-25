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«Он невероятный». Чебатков рассказал, каков тренер «Салавата» Виктор Козлов как личность

«Он невероятный». Чебатков рассказал, каков тренер «Салавата» Виктор Козлов как личность
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Известный стендап-комик и амбассадор КХЛ Евгений Чебатков охарактеризовал главного тренера «Салавата Юлаева» Виктора Козлова как личность.

— Вы как друг Виктора Николаевича, как можете охарактеризовать его как личность?
— Я считаю, что он невероятный. Прежде всего, он очень располагающий, приятный человек, с ним всегда очень интересно. Виктор Николаевич спокойный, очень рассудительный. И если он в какие-то моменты выходит из себя, это значит, что его уже довели конкретно какими-то планомерными раздражающими действиями. Но в остальном вот это спокойствие в нём — оно, конечно, подкупает. Ну и, конечно, он большущий профессионал, — сказал Чебатков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Полную версию эксклюзивного интервью с Евгением Чебатковым читайте на «Чемпионате»:
«Камбэк «Салавата» с 1-3? Именно за такое мы любим хоккей». Интервью с Чебатковым
Эксклюзив
«Камбэк «Салавата» с 1-3? Именно за такое мы любим хоккей». Интервью с Чебатковым
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