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Призёр Олимпиады поделился ожиданиями от игр серии «Вашингтон» — «Монреаль» в Канаде

Призёр Олимпиады поделился ожиданиями от игр серии «Вашингтон» — «Монреаль» в Канаде
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Бронзовый призёр Олимпиады, экс-форвард «Бостон Брюинз» Сергей Самсонов поделился ожиданиями от игр серии Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» (2-0) в Канаде.

«Обе игры завершились в одну шайбу, если не считать того, что «Монреалю» забили в пустые ворота. У «Монреаля» было достаточно моментов сравнять игру, и я уверен, что энергия болельщиков в Монреале будет очень полезна для команды. Для «Вашингтона» это будет очень серьёзный вызов, потому что это более мобильная команда, она доминировала, но у «Монреаля» было достаточно возможностей. Думаю, родные стены «Монреалю» помогут. Серия будет всё равно интересной», — цитирует Самсонова ТАСС.

Напомним, третий матч в серии Кубка Стэнли — 2025 между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» (2-0) состоится в ночь на 26 апреля.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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