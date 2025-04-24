Призёр Олимпиады поделился ожиданиями от игр серии «Вашингтон» — «Монреаль» в Канаде

Бронзовый призёр Олимпиады, экс-форвард «Бостон Брюинз» Сергей Самсонов поделился ожиданиями от игр серии Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» (2-0) в Канаде.

«Обе игры завершились в одну шайбу, если не считать того, что «Монреалю» забили в пустые ворота. У «Монреаля» было достаточно моментов сравнять игру, и я уверен, что энергия болельщиков в Монреале будет очень полезна для команды. Для «Вашингтона» это будет очень серьёзный вызов, потому что это более мобильная команда, она доминировала, но у «Монреаля» было достаточно возможностей. Думаю, родные стены «Монреалю» помогут. Серия будет всё равно интересной», — цитирует Самсонова ТАСС.

Напомним, третий матч в серии Кубка Стэнли — 2025 между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс» (2-0) состоится в ночь на 26 апреля.