Тренер «Вашингтона» назвал ключевой момент во втором матче с «Монреалем» в плей-офф НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери назвал ключевой момент во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (3:1).

«Думаю, у нас был мощный импульс после ответного гола. Это был ключевой момент — мы только что вышли вперёд 2:1, и тут у них большинство. Это могло всё изменить — либо они сравнивают счёт, либо мы успешно отбиваемся и забираем себе инициативу. И мы именно это и сделали», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

На данный момент счёт в серии стал 2-0 в пользу «Вашингтона». Третий матч серии между клубами состоится 26 апреля в Монреале.