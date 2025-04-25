Тренер «Вашингтона» назвал ключевой момент во втором матче с «Монреалем» в плей-офф НХЛ
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери назвал ключевой момент во втором матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (3:1).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Дворак (Андерсон, Галлахер) – 21:16 1:1 Макмайкл (Рэддиш) – 23:47 2:1 Строум (Бовиллье, Леонард) – 24:47 3:1 Макмайкл (Дюбуа, Уилсон) – 59:58
«Думаю, у нас был мощный импульс после ответного гола. Это был ключевой момент — мы только что вышли вперёд 2:1, и тут у них большинство. Это могло всё изменить — либо они сравнивают счёт, либо мы успешно отбиваемся и забираем себе инициативу. И мы именно это и сделали», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».
На данный момент счёт в серии стал 2-0 в пользу «Вашингтона». Третий матч серии между клубами состоится 26 апреля в Монреале.
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