«Это не сравнить ни с чем». Голкипер «Вашингтона» — о предстоящих матчах в Монреале

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен поделился ожиданиями от предстоящих выездные матчах с «Монреаль Канадиенс».

«По энергетике это не сравнить ни с чем. Хоккей там — это практически религия. Они просто обожают «Монреаль». Когда команда играет плохо — они их ненавидят, но всё равно любят сам хоккей. Мне повезло не раз играть перед этой публикой, и это моменты, которые ты никогда не забудешь», — приводит слова Линдгрена Russian Machine Never Breaks.

На данный момент счёт в серии стал 2-0 в пользу «Вашингтона». Третий матч серии между клубами состоится 26 апреля в Монреале.

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