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Шмидт повторил достижение Вулли в составе «Флориды» 29-летней давности

Шмидт повторил достижение Вулли в составе «Флориды» 29-летней давности
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В эти минуты на стадионе «Амали-Арены» в американской Тампе проходит второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 апреля 2025, пятница. 01:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
0 : 1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Шмидт (Райнхарт, Барков) – 04:15    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Единственную на данный момент шайбу за «Флориду» забросил Нейт Шмидт. Он стал вторым защитником «Флориды», забившим в первых двух играх команды в плей-офф НХЛ после Джейсона Вулли в 1996 году, сообщает официальный сайт НХЛ.

Напомним, в первом матче серии «Флорида» одержала уверенную победу со счётом 6:2 и повела в серии 1-0.

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