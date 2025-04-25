Шмидт повторил достижение Вулли в составе «Флориды» 29-летней давности

В эти минуты на стадионе «Амали-Арены» в американской Тампе проходит второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Единственную на данный момент шайбу за «Флориду» забросил Нейт Шмидт. Он стал вторым защитником «Флориды», забившим в первых двух играх команды в плей-офф НХЛ после Джейсона Вулли в 1996 году, сообщает официальный сайт НХЛ.

Напомним, в первом матче серии «Флорида» одержала уверенную победу со счётом 6:2 и повела в серии 1-0.