Спенсер Карбери: «Вашингтону» будет тяжело играть с «Монреалем» на выезде

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о предстоящих выездных матчах с «Монреаль Канадиенс» в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Говорят, плей-офф в Монреале — это нечто особенное, ни с чем не сравнимое в лиге. Даже в регулярке играть на стадионе «Белл-центр» — это событие. Когда ты приезжаешь туда как гость, стоишь на скамейке, и слышишь, как болельщики реагируют — это особое ощущение. Нас ждёт потрясающий опыт. Играть там будет тяжело, мы это знаем. Надо быть к этому готовым. И, вероятно, нам придётся сыграть немного лучше, чем в первых двух матчах», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

На данный момент счёт в серии стал 2-0 в пользу «Вашингтона». Третий матч серии между клубами состоится 26 апреля в Монреале.