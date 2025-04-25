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Спенсер Карбери: «Вашингтону» будет тяжело играть с «Монреалем» на выезде

Спенсер Карбери: «Вашингтону» будет тяжело играть с «Монреалем» на выезде
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о предстоящих выездных матчах с «Монреаль Канадиенс» в плей-офф Национальной хоккейной лиги.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Говорят, плей-офф в Монреале — это нечто особенное, ни с чем не сравнимое в лиге. Даже в регулярке играть на стадионе «Белл-центр» — это событие. Когда ты приезжаешь туда как гость, стоишь на скамейке, и слышишь, как болельщики реагируют — это особое ощущение. Нас ждёт потрясающий опыт. Играть там будет тяжело, мы это знаем. Надо быть к этому готовым. И, вероятно, нам придётся сыграть немного лучше, чем в первых двух матчах», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

На данный момент счёт в серии стал 2-0 в пользу «Вашингтона». Третий матч серии между клубами состоится 26 апреля в Монреале.

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