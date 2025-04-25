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Кучеров вплотную приблизился к топ-100 игроков по количеству матчей в плей-офф НХЛ

Кучеров вплотную приблизился к топ-100 игроков по количеству матчей в плей-офф НХЛ
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В эти минуты на стадионе «Амали-Арены» в американской Тампе проходит второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На момент написания новости проходит третий период. Счёт 1:0 в пользу гостей. В этой встрече принимает участие российский нападающий Никита Кучерова, который проводит свой 149-й матч в плей-офф. Таким образом, он поднялся на 101-е место по количеству игр в плей-офф. Следующей целью Кучерова является Игорь Ларионов, на счету которого 150 матчей.

Напомним, в первом матче серии «Флорида» одержала уверенную победу со счётом 6:2 и повела в серии 1-0.

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