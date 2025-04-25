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Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас сможет сыграть в Монреале — RMNB

Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас сможет сыграть в Монреале — RMNB
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Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас восстановился после повреждения и сможет принять участие в ближайших матчах 1/8 финала Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс», сообщает RMNB. По данным источника, хоккеист вернулся к тренировкам вместе с командой и вылетел в её составе в Монреаль на третью и четвёртую игру серии.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

24‑летний форвард пропустил из-за травмы нижней части тела шесть последних матчей регулярного сезона и две стартовые встречи первого раунда плей-офф НХЛ с «Монреалем».

«Вашингтон» впереди в серии со счётом 2-0 (3:2 OT, 3:1), третий матч с «Канадиенс» состоится в ночь с 25 на 26 апреля мск.

Плей-офф НХЛ. Календарь
Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка

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