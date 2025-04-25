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Оттава Сенаторз — Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 25 апреля 2025, счет 2:3 OT, 1/8 финала плей-офф НХЛ 2024-2025

«Торонто» обыграл «Оттаву» в овертайме с голом Мэттьюса и ведёт 3-0 в серии плей-офф НХЛ
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В ночь с 24 на 25 апреля мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч первого раунда Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Оттава Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости одержали победу в овертайме с результатом 3:2 OT и ведут в серии со счётом 3-0 (6:2, 3:2 OT, 3:2 OT).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Жиру (Сандерсон, Батерсон) – 21:38 (pp)     1:1 Нис (Нюландер, Марнер) – 28:31 (pp)     1:2 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 40:32     2:2 Ткачук (Жиру, Клевен) – 51:22     2:3 Бенуа (Мэттьюс) – 61:19    

В составе «Торонто» дублем отметился нападающий Мэтт Нис — на его счету первая шайба «кленовых листьев» в большинстве на 29-й минуте и победный гол на второй минуте овертайма. Капитан гостей Остон Мэттьюс записал на свой счёт вторую шайбу своей команды. У «Оттавы» забивали Клод Жиру и Брэди Ткачук.

Четвёртый матч серии, который может стать заключительным в случае новой победы «Торонто», пройдёт также в Оттаве в ночь с 26 на 27 апреля мск.

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