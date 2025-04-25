«Торонто» обыграл «Оттаву» в овертайме с голом Мэттьюса и ведёт 3-0 в серии плей-офф НХЛ

В ночь с 24 на 25 апреля мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч первого раунда Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Оттава Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости одержали победу в овертайме с результатом 3:2 OT и ведут в серии со счётом 3-0 (6:2, 3:2 OT, 3:2 OT).

В составе «Торонто» дублем отметился нападающий Мэтт Нис — на его счету первая шайба «кленовых листьев» в большинстве на 29-й минуте и победный гол на второй минуте овертайма. Капитан гостей Остон Мэттьюс записал на свой счёт вторую шайбу своей команды. У «Оттавы» забивали Клод Жиру и Брэди Ткачук.

Четвёртый матч серии, который может стать заключительным в случае новой победы «Торонто», пройдёт также в Оттаве в ночь с 26 на 27 апреля мск.