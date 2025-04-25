Сергей Бобровский стал первым вратарём НХЛ, оформившим шат-аут в Кубке Стэнли — 2024/2025
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оформил «сухой» матч во второй игре серии 1/8 финала плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:0, первый матч 6:2). По ходу встречи Бобровский отразил все 19 бросков в створ своих ворот (100%).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 апреля 2025, пятница. 01:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
0 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Шмидт (Райнхарт, Барков) – 04:15 0:2 Беннетт (Джонс) – 59:56
При этом Бобровский стал первым голкипером НХЛ, оформившим шат-аут в Кубке Стэнли текущего сезона. Ранее во всех 16 состоявшихся матчах первого раунда плей-офф шайбы забрасывали обе команды.
«Флорида Пантерз» является действующим обладателем Кубка Стэнли, Сергей Бобровский выступает за этот клуб с сезона-2019/2020.
Видео: Фанаты «Флориды» скандируют имя Бобровского
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