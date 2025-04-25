Сергей Бобровский стал первым вратарём НХЛ, оформившим шат-аут в Кубке Стэнли — 2024/2025

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оформил «сухой» матч во второй игре серии 1/8 финала плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:0, первый матч 6:2). По ходу встречи Бобровский отразил все 19 бросков в створ своих ворот (100%).

При этом Бобровский стал первым голкипером НХЛ, оформившим шат-аут в Кубке Стэнли текущего сезона. Ранее во всех 16 состоявшихся матчах первого раунда плей-офф шайбы забрасывали обе команды.

«Флорида Пантерз» является действующим обладателем Кубка Стэнли, Сергей Бобровский выступает за этот клуб с сезона-2019/2020.

Видео: Фанаты «Флориды» скандируют имя Бобровского