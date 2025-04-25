Остон Мэттьюс приблизился к достижению Александра Овечкина в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 2:2. Одну из шайб в составе «Торонто» забросил Остон Мэттьюс.

Остон Мэттьюс забросил свою пятую в карьере шайбу, которая выводила команду вперёд в третьем периоде — это рекорд «Торонто Мейпл Лифс». Среди действующих игроков больше таких голов только у Александра Овечкина (7), сообщает официальный сайт НХЛ.

Отметим, на данный момент «Торонто» ведёт в серии со счётом 2-0. Четвёртый матч серии состоится 27 апреля.