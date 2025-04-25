Остон Мэттьюс приблизился к достижению Александра Овечкина в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» проходит третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Перерыв
2 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Жиру (Сандерсон, Батерсон) – 21:38 (pp) 1:1 Нис (Нюландер, Марнер) – 28:31 (pp) 1:2 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 40:32 2:2 Ткачук (Жиру, Клевен) – 51:22
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 2:2. Одну из шайб в составе «Торонто» забросил Остон Мэттьюс.
Остон Мэттьюс забросил свою пятую в карьере шайбу, которая выводила команду вперёд в третьем периоде — это рекорд «Торонто Мейпл Лифс». Среди действующих игроков больше таких голов только у Александра Овечкина (7), сообщает официальный сайт НХЛ.
Отметим, на данный момент «Торонто» ведёт в серии со счётом 2-0. Четвёртый матч серии состоится 27 апреля.
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