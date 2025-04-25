Капризов вышел на чистое второе место в истории «Миннесоты» по голам в плей-офф
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В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Вегас Голден Найтс».
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Перерыв
2 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов – 03:13 (pp) 2:0 Росси (Тренин, Бразо) – 06:51 2:1 Пьетранджело (Ханифин) – 10:48
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Таким образом, Капризов забил свой 13-й гол в рамках Кубка Стэнли, обошёл по данному показателю Мариана Габорика. Россиянин вышел на чистое второе место в истории «Миннесоты» по голам в плей-офф НХЛ
Рекорд по этому показателю принадлежит Заку Паризе, на счету которого 16 шайб.
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