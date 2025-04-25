Капризов вышел на чистое второе место в истории «Миннесоты» по голам в плей-офф

В эти минуты в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Вегас Голден Найтс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Таким образом, Капризов забил свой 13-й гол в рамках Кубка Стэнли, обошёл по данному показателю Мариана Габорика. Россиянин вышел на чистое второе место в истории «Миннесоты» по голам в плей-офф НХЛ

Рекорд по этому показателю принадлежит Заку Паризе, на счету которого 16 шайб.