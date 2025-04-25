Павел Бучневич оформил дубль за четыре минуты третьей игры Кубка Стэнли с «Виннипегом»

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич оформил дубль в первом периоде третьего матча серии 1/8 финала плей-офф НХЛ с «Виннипег Джетс», которой проходит в эти минуты на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури). После первого периода «Блюз» впереди со счётом 3:0, при этом в серии ведут «Джетс» (2-0).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Бучневич дважды отличился за четыре стартовые минуты, удачно сыграв на пятачке перед воротами на первой минуте и реализовав большинство хозяев подправлением броска Роберта Томаса на четвёртой.