США разгромили Швейцарию со счётом 10:0 на юношеском чемпионате мира по хоккею

В ночь с 24 на 25 апреля в американском Фриско завершился матч группового этапа юношеского чемпионата мира (до 18 лет) по хоккею между сборными США и Швейцарии. Хозяева льда одержали разгромную победу со счётом 10:0.
Заброшенными шайбами в составе юношеской команды США отметились Джек Муртаг, Майки Берчайлд, Коул МакКинни (дубль), Уильям Мур (дубль), Бен Кеван, Ричард Галлант (дубль) и Эл Джей Муни. Американцы забросили три шайбы к девятой минуте игры, после чего добавили к ним ещё четыре за первые семь минут второго периода. К последнему перерыву хозяева льда выигрывали 9:0, в третьей двадцатиминутке счёт дошёл до двузначного.
Сборная США U18 с шестью очками в двух играх возглавляет таблицу группы B из пяти команд, швейцарцы замыкают её после двух разгромных поражений (3:10 от Швеции в первой игре).
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