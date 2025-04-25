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Швейцария U18 — США U18, результат матча 25 апреля 2025, счет 0:10, чемпионат мира до 18 лет

США разгромили Швейцарию со счётом 10:0 на юношеском чемпионате мира по хоккею
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В ночь с 24 на 25 апреля в американском Фриско завершился матч группового этапа юношеского чемпионата мира (до 18 лет) по хоккею между сборными США и Швейцарии. Хозяева льда одержали разгромную победу со счётом 10:0.

U18 ЧМ-2025 . Группа B
25 апреля 2025, пятница. 03:00 МСК
Швейцария U18
Окончен
0 : 10
США U18
0:1 Муртаг (Муни, Барнетт) – 01:13 (5x5)     0:2 Берчайлд (Муни) – 04:23 (5x5)     0:3 МакКинни (Галлант, Муртаг) – 08:53 (5x5)     0:4 Мур (МакКинни, Бракко) – 21:48 (5x5)     0:5 Кеван – 22:25 (5x5)     0:6 Галлант (Хоркофф, Поттер) – 24:46 (5x4)     0:7 Муни (Третьюи, Кюне) – 26:19 (5x5)     0:8 МакКинни (Муртаг, Барнетт) – 33:14 (5x5)     0:9 Мур (Шок) – 37:59 (5x5)     0:10 Галлант – 48:23 (4x5)    

Заброшенными шайбами в составе юношеской команды США отметились Джек Муртаг, Майки Берчайлд, Коул МакКинни (дубль), Уильям Мур (дубль), Бен Кеван, Ричард Галлант (дубль) и Эл Джей Муни. Американцы забросили три шайбы к девятой минуте игры, после чего добавили к ним ещё четыре за первые семь минут второго периода. К последнему перерыву хозяева льда выигрывали 9:0, в третьей двадцатиминутке счёт дошёл до двузначного.

Сборная США U18 с шестью очками в двух играх возглавляет таблицу группы B из пяти команд, швейцарцы замыкают её после двух разгромных поражений (3:10 от Швеции в первой игре).

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