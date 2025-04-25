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Бобровский и Василевский признаны первыми звёздами матча Кубка Стэнли «Тампа» — «Флорида»

Бобровский и Василевский признаны первыми звёздами матча Кубка Стэнли «Тампа» — «Флорида»
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Российские вратари Сергей Бобровский и Андрей Василевский названы экспертами НХЛ главными звёздами второго матча серии 1/8 финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» (0:2). Бобровский отразил все 19 бросков в створ ворот «Флориды»(100%), оформил первый в лиге шат-аут текущего розыгрыша Кубка Стэнли и признан первой звездой встречи. У Василевского 21 сейв при 22 бросках в створ ворот «Тампы» (95,45%) и статус второй звезды.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 апреля 2025, пятница. 01:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
0 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Шмидт (Райнхарт, Барков) – 04:15     0:2 Беннетт (Джонс) – 59:56    

Третьей звездой признан защитник «Пантерз» Нейт Шмидт, на счету которого первая и ставшая в итоге победной шайба «Флориды».

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