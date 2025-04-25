Бобровский и Василевский признаны первыми звёздами матча Кубка Стэнли «Тампа» — «Флорида»

Российские вратари Сергей Бобровский и Андрей Василевский названы экспертами НХЛ главными звёздами второго матча серии 1/8 финала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» (0:2). Бобровский отразил все 19 бросков в створ ворот «Флориды»(100%), оформил первый в лиге шат-аут текущего розыгрыша Кубка Стэнли и признан первой звездой встречи. У Василевского 21 сейв при 22 бросках в створ ворот «Тампы» (95,45%) и статус второй звезды.

Третьей звездой признан защитник «Пантерз» Нейт Шмидт, на счету которого первая и ставшая в итоге победной шайба «Флориды».

Видео: Бобровский с флагом России произнёс речь на чемпионском параде