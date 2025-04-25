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Миннесота Уайлд — Вегас Голден Найтс, результат матча 25 апреля 2025, счет 5:2, 1/8 финала плей-офф НХЛ 2024-2025

Дубль Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Вегасом» и лидерство в серии Кубка Стэнли
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В ночь с 24 на 25 апреля мск на льду арены «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Миннесота Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева льда одержали победу с результатом 5:2 и вышли вперёд в серии — 2-1 (2:4, 5:2, 5:2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов – 03:13 (pp)     2:0 Росси (Тренин, Бразо) – 06:51     2:1 Пьетранджело (Ханифин) – 10:48     3:1 Болди – 31:05     4:1 Капризов (Хартман, Росси) – 39:58 (pp)     4:2 Смит (Карлссон) – 51:34 (sh)     5:2 Фолиньо (Богосян) – 58:27 (sh)    

В составе «Миннесоты» дубль оформил российский нападающий Кирилл Капризов, который дважды отличился в большинстве — на четвёртой минуте (первый гол «Уайлд») и на 40-й минуте (четвёртый гол «Уайлд»). Остальные голы «Миннесоты» на счету Марко Росси, Мэтта Болди и Маркуса Фолиньо, результативным пасом отметился Яков Тренин. У «Вегаса» отличились Алекс Пьетранджело и Райлли Смит.

Четвёртый матч серии пройдёт также в Сент-Поле в ночь с 26 на 27 апреля мск.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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