Дубль Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Вегасом» и лидерство в серии Кубка Стэнли

В ночь с 24 на 25 апреля мск на льду арены «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Миннесота Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева льда одержали победу с результатом 5:2 и вышли вперёд в серии — 2-1 (2:4, 5:2, 5:2).

В составе «Миннесоты» дубль оформил российский нападающий Кирилл Капризов, который дважды отличился в большинстве — на четвёртой минуте (первый гол «Уайлд») и на 40-й минуте (четвёртый гол «Уайлд»). Остальные голы «Миннесоты» на счету Марко Росси, Мэтта Болди и Маркуса Фолиньо, результативным пасом отметился Яков Тренин. У «Вегаса» отличились Алекс Пьетранджело и Райлли Смит.

Четвёртый матч серии пройдёт также в Сент-Поле в ночь с 26 на 27 апреля мск.

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