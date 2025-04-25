Дубль Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Вегасом» и лидерство в серии Кубка Стэнли

В ночь с 24 на 25 апреля мск на льду арены «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Миннесота Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева льда одержали победу с результатом 5:2 и вышли вперёд в серии — 2-1 (2:4, 5:2, 5:2).
В составе «Миннесоты» дубль оформил российский нападающий Кирилл Капризов, который дважды отличился в большинстве — на четвёртой минуте (первый гол «Уайлд») и на 40-й минуте (четвёртый гол «Уайлд»). Остальные голы «Миннесоты» на счету Марко Росси, Мэтта Болди и Маркуса Фолиньо, результативным пасом отметился Яков Тренин. У «Вегаса» отличились Алекс Пьетранджело и Райлли Смит.
Четвёртый матч серии пройдёт также в Сент-Поле в ночь с 26 на 27 апреля мск.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
- 25 апреля 2025
-
07:32
-
07:31
-
07:21
-
06:56
-
06:49
-
06:02
-
05:39
-
04:58
-
04:54
-
04:38
-
04:31
-
04:22
-
04:08
-
03:37
-
03:04
-
02:23
-
01:44
-
01:16
- 24 апреля 2025
-
23:50
-
23:28
-
23:10
-
22:48
-
22:32
-
22:18
-
22:12
-
22:00
-
21:40
-
21:22
-
21:04
-
20:43
-
20:26
-
20:06
-
19:45
-
19:19
-
19:02