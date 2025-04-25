Хет-трик и передача Бучневича помогла «Сент-Луису» разгромить «Виннипег»
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Завершился третий матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своей площадке «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
7 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Бучневич (Снаггеруд, Фаулер) – 00:48 2:0 Бучневич (Томас, Фаулер) – 03:11 (pp) 3:0 Фаулер (Томас, Бучневич) – 15:51 3:1 Густафссон (Андерсон-Долан, Бэррон) – 44:32 4:1 Бучневич (Томас) – 45:24 5:1 Кайру (Фаулер) – 47:56 (pp) 6:1 Торопченко (Нейборс, Факса) – 50:32 6:2 Пионк (Миллер, Эпплтон) – 52:50 (pp) 7:2 Парэйко (Фаулер, Нейборс) – 56:17 (pp)
В составе победителей голами отметились Кэм Фаулер, Джордан Кайру, Колтон Парэйко, Алексей Торопченко и Павел Бучневич (хет-трик), также записавший на свой счёт результативную передачу. За «Виннипег» отличился Давид Густафссон и Нил Пионк.
Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Джетс».
Следующая встреча серии состоится в воскресенье, 27 апреля. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.
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