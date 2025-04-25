Хет-трик и передача Бучневича помогла «Сент-Луису» разгромить «Виннипег»

Завершился третий матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своей площадке «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

В составе победителей голами отметились Кэм Фаулер, Джордан Кайру, Колтон Парэйко, Алексей Торопченко и Павел Бучневич (хет-трик), также записавший на свой счёт результативную передачу. За «Виннипег» отличился Давид Густафссон и Нил Пионк.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Джетс».

Следующая встреча серии состоится в воскресенье, 27 апреля. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.