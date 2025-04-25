Кирилл Капризов догнал Адриана Кемпе во главе гонки лучших бомбардиров Кубка Стэнли

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил дубль в домашней игре серии 1/8 финала плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (5:2) и набрал семь очков (4+3) в трёх играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Благодаря этому Капризов догнал лидера бомбардирской гонки плей-офф НХЛ — 2024/2025 Адриана Кемпе из «Лос-Анджелес Кингз», у которого осталось семь очков (3+4) в двух играх.

Третье место в рейтинге лучших бомбардиров Кубка Стэнли текущего сезона с шестью очками в трёх матчах делят Мэтт Болди («Миннесота Уайлд», 4+2) и Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс», 1+5).

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