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Кирилл Капризов догнал Адриана Кемпе во главе гонки лучших бомбардиров Кубка Стэнли

Кирилл Капризов догнал Адриана Кемпе во главе гонки лучших бомбардиров Кубка Стэнли
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оформил дубль в домашней игре серии 1/8 финала плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (5:2) и набрал семь очков (4+3) в трёх играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Благодаря этому Капризов догнал лидера бомбардирской гонки плей-офф НХЛ — 2024/2025 Адриана Кемпе из «Лос-Анджелес Кингз», у которого осталось семь очков (3+4) в двух играх.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов – 03:13 (pp)     2:0 Росси (Тренин, Бразо) – 06:51     2:1 Пьетранджело (Ханифин) – 10:48     3:1 Болди – 31:05     4:1 Капризов (Хартман, Росси) – 39:58 (pp)     4:2 Смит (Карлссон) – 51:34 (sh)     5:2 Фолиньо (Богосян) – 58:27 (sh)    

Третье место в рейтинге лучших бомбардиров Кубка Стэнли текущего сезона с шестью очками в трёх матчах делят Мэтт Болди («Миннесота Уайлд», 4+2) и Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс», 1+5).

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