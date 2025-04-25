Капитан «Флориды» не смог доиграть матч после жёсткого хита Хагеля
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Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 апреля 2025, пятница. 01:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
0 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Шмидт (Райнхарт, Барков) – 04:15 0:2 Беннетт (Джонс) – 59:56
Нападающий «Тампы» Брэндон Хагель в третьем периоде выключил из игры капитана «Пантерз» Александра Баркова. Форвард «Флориды» после этого хита ушёл в раздевалку, не доиграв матч, а Хагелю дали 5 минут штрафа за атаку игрока, не владеющего шайбой.
Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Флориды». Следующий матч между «Тампой» и «Флоридой» состоится 26 апреля в Санрайзе.
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