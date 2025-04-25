Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Флориды» не смог доиграть матч после жёсткого хита Хагеля

Капитан «Флориды» не смог доиграть матч после жёсткого хита Хагеля
Комментарии

Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 апреля 2025, пятница. 01:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
0 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Шмидт (Райнхарт, Барков) – 04:15     0:2 Беннетт (Джонс) – 59:56    

Нападающий «Тампы» Брэндон Хагель в третьем периоде выключил из игры капитана «Пантерз» Александра Баркова. Форвард «Флориды» после этого хита ушёл в раздевалку, не доиграв матч, а Хагелю дали 5 минут штрафа за атаку игрока, не владеющего шайбой.

ВИДЕО

Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Флориды». Следующий матч между «Тампой» и «Флоридой» состоится 26 апреля в Санрайзе.

Материалы по теме
В НХЛ — сразу три отставки за три дня. Почему тренеры потеряли работу?
В НХЛ — сразу три отставки за три дня. Почему тренеры потеряли работу?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android