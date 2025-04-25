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Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 25 апреля 2025 года

Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 25 апреля 2025 года
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25 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках первого раунда плей-офф команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 апреля 2025, пятница. 01:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
0 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Шмидт (Райнхарт, Барков) – 04:15     0:2 Беннетт (Джонс) – 59:56    

В ночь с 24 на 25 апреля мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч первого раунда Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Оттава Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости одержали победу в овертайме с результатом 3:2 OT и ведут в серии со счётом 3-0 (6:2, 3:2 OT, 3:2 OT).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Жиру (Сандерсон, Батерсон) – 21:38 (pp)     1:1 Нис (Нюландер, Марнер) – 28:31 (pp)     1:2 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 40:32     2:2 Ткачук (Жиру, Клевен) – 51:22     2:3 Бенуа (Мэттьюс) – 61:19    

В ночь с 24 на 25 апреля мск на льду арены «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Миннесота Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева льда одержали победу с результатом 5:2 и вышли вперёд в серии — 2-1 (2:4, 5:2, 5:2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов – 03:13 (pp)     2:0 Росси (Тренин, Бразо) – 06:51     2:1 Пьетранджело (Ханифин) – 10:48     3:1 Болди – 31:05     4:1 Капризов (Хартман, Росси) – 39:58 (pp)     4:2 Смит (Карлссон) – 51:34 (sh)     5:2 Фолиньо (Богосян) – 58:27 (sh)    

Завершился третий матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своей площадке «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
7 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Бучневич (Снаггеруд, Фаулер) – 00:48     2:0 Бучневич (Томас, Фаулер) – 03:11 (pp)     3:0 Фаулер (Томас, Бучневич) – 15:51     3:1 Густафссон (Андерсон-Долан, Бэррон) – 44:32     4:1 Бучневич (Томас) – 45:24     5:1 Кайру (Фаулер) – 47:56 (pp)     6:1 Торопченко (Нейборс, Факса) – 50:32     6:2 Пионк (Миллер, Эпплтон) – 52:50 (pp)     7:2 Парэйко (Фаулер, Томас) – 56:17 (pp)    
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