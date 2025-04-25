Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 25 апреля 2025 года

25 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках первого раунда плей-офф команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился второй матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В ночь с 24 на 25 апреля мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч первого раунда Кубка Стэнли между клубами Восточной конференции «Оттава Сенаторз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости одержали победу в овертайме с результатом 3:2 OT и ведут в серии со счётом 3-0 (6:2, 3:2 OT, 3:2 OT).

В ночь с 24 на 25 апреля мск на льду арены «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле (США, штат Миннесота) завершился третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между клубами Западной конференции «Миннесота Уайлд» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева льда одержали победу с результатом 5:2 и вышли вперёд в серии — 2-1 (2:4, 5:2, 5:2).

Завершился третий матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своей площадке «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.