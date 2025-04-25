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25 апреля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты плей-офф НХЛ, НБА, Кирилл Капризов

Пять шайб Капризова и Бучневича в Кубке Стэнли, матчи плей-офф НБА. Главное к утру
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Российские нападающие Кирилл Капризов и Павел Бучневич забросили пять шайб в Кубке Стэнли за «Миннесоту Уайлд» и «Сент-Луис Блюз», трипл-дабл Николы Йокича не помог «Денвер Наггетс» избежать крупного поражения от «Лос-Анджелес Клипперс» в плей-офф НБА, голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский первым из всех вратарей лиги оформил «сухой» матч в плей-офф НХЛ этого сезона. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Вегасом» и лидерство в серии Кубка Стэнли.
  2. Хет-трик и передача Бучневича помогли «Сент-Луису» разгромить «Виннипег».
  3. «Клипперс» обыграли «Денвер» и лидируют в серии плей-офф, несмотря на трипл-дабл Йокича.
  4. Сергей Бобровский стал первым вратарём НХЛ, оформившим шат-аут в Кубке Стэнли — 2024/2025.
  5. Кирилл Капризов догнал Адриана Кемпе во главе гонки лучших бомбардиров Кубка Стэнли.
  6. «Флорида» обыграла «Тампу» и повела в серии 2-0, у Бобровского шат-аут.
  7. «Интер Майами» с Месси и Суаресом проиграл первый матч 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
  8. «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» могут приобрести Лукмана за € 60 млн — TuttoJuve.
  9. Капризов вышел на чистое второе место в истории «Миннесоты» по голам в плей-офф.
  10. В Испании определился первый клуб, вылетающий из Ла Лиги по итогам сезона.
  11. Анчелотти назвал боссам «Реала» четырёх игроков, которых следует купить летом — Sport.es.
  12. «Уралмаш» на выезде победил «Локомотив» во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги.
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