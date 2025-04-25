Пять шайб Капризова и Бучневича в Кубке Стэнли, матчи плей-офф НБА. Главное к утру

Российские нападающие Кирилл Капризов и Павел Бучневич забросили пять шайб в Кубке Стэнли за «Миннесоту Уайлд» и «Сент-Луис Блюз», трипл-дабл Николы Йокича не помог «Денвер Наггетс» избежать крупного поражения от «Лос-Анджелес Клипперс» в плей-офф НБА, голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский первым из всех вратарей лиги оформил «сухой» матч в плей-офф НХЛ этого сезона. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».