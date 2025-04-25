Защитник «Флориды Пантерз» Нейт Шмидт повторил редкий рекорд защитников в истории НХЛ
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Защитник «Флориды Пантерз» Нейт Шмидт забросил шайбу во втором матче серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:0). Игрок обороны за два первых матча серии забил уже три гола и повторил рекорд НХЛ.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 апреля 2025, пятница. 01:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
0 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Шмидт (Райнхарт, Барков) – 04:15 0:2 Беннетт (Джонс) – 59:56
Шмидт стал лишь шестым защитником в истории НХЛ, забросившим три шайбы в первых двух матчах серии плей-офф. Он стал первым игроком обороны с 1995 года, сделавшим это. Подобным достижением отмечались: Никлас Лидстрём (1995 год), Стив Чиассон (1991 год), Майк О'Коннел (1983 год), Дик Редмонд (1973 год) и Джордж Буше (1921 год).
Шмидт стал вторым защитником «Флориды», забившим в первых двух играх команды в плей-офф НХЛ, после Джейсона Вулли в 1996 году.
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