Сергей Бобровский оценил вторую победу «Флориды» в серии с «Тампа-Бэй»

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу во втором матче серии с «Тмпа-Бэй Лайтнинг» (2:0, 2-0). Россиянин отразил все 19 бросков в створ ворот, оформил первый в лиге шат-аут текущего розыгрыша Кубка Стэнли и был признан первой звездой встречи.

«У нас хорошая группа ребят, все работают друг на друга. Это большая победа, но мы собираемся отдохнуть и подготовиться к следующей игре. Это серия, а не одна игра. Мы наслаждались нашими усилиями сегодня вечером, а теперь отдохнём, перезагрузимся и подготовимся к нашей домашней игре», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Третий матч серии состоится на домашней площадке «Флориды» 26 апреля.