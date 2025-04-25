Сергей Бобровский оценил вторую победу «Флориды» в серии с «Тампа-Бэй»
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Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу во втором матче серии с «Тмпа-Бэй Лайтнинг» (2:0, 2-0). Россиянин отразил все 19 бросков в створ ворот, оформил первый в лиге шат-аут текущего розыгрыша Кубка Стэнли и был признан первой звездой встречи.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 апреля 2025, пятница. 01:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
0 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Шмидт (Райнхарт, Барков) – 04:15 0:2 Беннетт (Джонс) – 59:56
«У нас хорошая группа ребят, все работают друг на друга. Это большая победа, но мы собираемся отдохнуть и подготовиться к следующей игре. Это серия, а не одна игра. Мы наслаждались нашими усилиями сегодня вечером, а теперь отдохнём, перезагрузимся и подготовимся к нашей домашней игре», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.
Третий матч серии состоится на домашней площадке «Флориды» 26 апреля.
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