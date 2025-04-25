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«Это уже не удивляет». Главный тренер «Флориды» высоко оценил игру Бобровского

«Это уже не удивляет». Главный тренер «Флориды» высоко оценил игру Бобровского
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис оценил игру Сергея Бобровского во втором матче серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:0, 2-0). Россиянин отразил все 19 бросков в створ ворот, оформил первый шат-аут текущего розыгрыша Кубка Стэнли и был признан первой звездой встречи.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 апреля 2025, пятница. 01:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
0 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Шмидт (Райнхарт, Барков) – 04:15     0:2 Беннетт (Джонс) – 59:56    

«На протяжении своей карьеры он уделял столько времени тому, чтобы стать великим, поэтому такой результат уже не удивляет. На самом деле это просто замечательный жизненный урок для людей вокруг, которые могут за ним наблюдать. Если вы хотите стать лучше, оттачивайте своё мастерство. Уделяйте этому как можно больше времени, находите в этом радость, и тогда у вас будут такие игры, в которых он просто так хорош», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.

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