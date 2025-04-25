Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Флориды»: в наиболее важные моменты Бобровский показывает свою лучшую игру

Нападающий «Флориды»: в наиболее важные моменты Бобровский показывает свою лучшую игру
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт высоко оценил игру вратаря Сергея Бобровского во втором матче серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:0, 2-0). Россиянин отразил все 19 бросков в створ ворот, оформил первый шат-аут текущего розыгрыша Кубка Стэнли и был признан первой звездой встречи.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
25 апреля 2025, пятница. 01:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
0 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Шмидт (Райнхарт, Барков) – 04:15     0:2 Беннетт (Джонс) – 59:56    

«Это именно то, что мы хотели сделать, приехать сюда и выиграть первые два матча. Сегодня вечером мы допустили несколько ошибок, но ребята выручали друг друга, и Бобби невероятно сыграл в воротах, выручил нас много раз. Он играет просто невероятно. Очевидно, мы видели это последние пару лет. Когда момент становится более важным, тогда он показывает свою лучшую игру. Сегодня вечером он сделал несколько невероятных сейвов. Это впечатляет», — цитирует Беннетта пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Невероятный Бобровский «засушил» «Тампу»! «Флорида» потеряла Баркова, но уже ведёт 2-0
Видео
Невероятный Бобровский «засушил» «Тампу»! «Флорида» потеряла Баркова, но уже ведёт 2-0
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android