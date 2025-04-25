Нападающий «Флориды»: в наиболее важные моменты Бобровский показывает свою лучшую игру

Нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Беннетт высоко оценил игру вратаря Сергея Бобровского во втором матче серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:0, 2-0). Россиянин отразил все 19 бросков в створ ворот, оформил первый шат-аут текущего розыгрыша Кубка Стэнли и был признан первой звездой встречи.

«Это именно то, что мы хотели сделать, приехать сюда и выиграть первые два матча. Сегодня вечером мы допустили несколько ошибок, но ребята выручали друг друга, и Бобби невероятно сыграл в воротах, выручил нас много раз. Он играет просто невероятно. Очевидно, мы видели это последние пару лет. Когда момент становится более важным, тогда он показывает свою лучшую игру. Сегодня вечером он сделал несколько невероятных сейвов. Это впечатляет», — цитирует Беннетта пресс-служба клуба.