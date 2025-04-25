Кэм Фаулер установил рекорд «Сент-Луиса» по числу очков среди защитников в матче плей-офф

Защитник «Сент-Луис Блюз» Кэм Фаулер установил клубный рекорд по числу очков среди игроков обороны в одном матче плей-офф. Фаулер отметился пятью очками в третьем матче серии с «Виннипег Джетс» (7:2) — забросил шайбу и отдал четыре результативные передачи. Фаулер также стал восьмым защитником в истории НХЛ, набравшим пять или более очков в одной игре плей-офф.

«Я благодарен партнёрам. Счастлив, что смог внести свой вклад и помочь нашей команде одержать победу. Для меня это особенное событие, и моя семья здесь, и возвращение в серию плей-офф. Это был особенный вечер, но на самом деле это всего лишь одна игра. Это помогло нам вернуться в серию, и теперь наше внимание должно переключиться на следующий матч», — цитирует Фаулера пресс-служба клуба.