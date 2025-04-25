Кэм Фаулер установил рекорд «Сент-Луиса» по числу очков среди защитников в матче плей-офф

Защитник «Сент-Луис Блюз» Кэм Фаулер установил клубный рекорд по числу очков среди игроков обороны в одном матче плей-офф. Фаулер отметился пятью очками в третьем матче серии с «Виннипег Джетс» (7:2) — забросил шайбу и отдал четыре результативные передачи. Фаулер также стал восьмым защитником в истории НХЛ, набравшим пять или более очков в одной игре плей-офф.
«Я благодарен партнёрам. Счастлив, что смог внести свой вклад и помочь нашей команде одержать победу. Для меня это особенное событие, и моя семья здесь, и возвращение в серию плей-офф. Это был особенный вечер, но на самом деле это всего лишь одна игра. Это помогло нам вернуться в серию, и теперь наше внимание должно переключиться на следующий матч», — цитирует Фаулера пресс-служба клуба.
- 25 апреля 2025
-
10:57
-
10:56
-
10:50
-
10:27
-
10:00
-
10:00
-
09:46
-
09:40
-
09:16
-
09:00
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:10
-
07:32
-
07:31
-
07:21
-
06:56
-
06:49
-
06:02
-
05:39
-
04:58
-
04:54
-
04:38
-
04:31
-
04:22
-
04:08
-
03:37
-
03:04
-
02:23
-
01:44
-
01:16
- 24 апреля 2025
-
23:50
-
23:28
-
23:10