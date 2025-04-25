Павел Бучневич оценил разгромную победу «Сент-Луиса» над «Виннипегом»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич прокомментировал свой первый хет-трик в карьере. Россиянин забросил три шайбы и отдал передачу в третьем матче серии с «Виннипег Джетс» (7:2, 1-2).
«Я знаю, что ребята провели отличную первую смену в матче, завели толпу силовыми приёмами, и мы просто последовали за ними. Вторая смена, мы перехватили шайбу, я бросил, не попал в ворота, затем мне удалось сыграть на отскоке, и толпа сошла с ума. Эмоции стали ещё сильнее, и мы продолжили давить.
Что я думаю по поводу кепок, полетевших на лёд после моего хет-трика? Если честно, я даже не обратил на это внимания. Я был сконцентрирован на следующей смене. Мы должны верить в свою систему игры и готовиться к следующему матчу», — цитирует Бучневича пресс-служба клуба.
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