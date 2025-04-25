Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Павел Бучневич оценил разгромную победу «Сент-Луиса» над «Виннипегом»

Павел Бучневич оценил разгромную победу «Сент-Луиса» над «Виннипегом»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич прокомментировал свой первый хет-трик в карьере. Россиянин забросил три шайбы и отдал передачу в третьем матче серии с «Виннипег Джетс» (7:2, 1-2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
7 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Бучневич (Снаггеруд, Фаулер) – 00:48     2:0 Бучневич (Томас, Фаулер) – 03:11 (pp)     3:0 Фаулер (Томас, Бучневич) – 15:51     3:1 Густафссон (Андерсон-Долан, Бэррон) – 44:32     4:1 Бучневич (Томас) – 45:24     5:1 Кайру (Фаулер) – 47:56 (pp)     6:1 Торопченко (Нейборс, Факса) – 50:32     6:2 Пионк (Миллер, Эпплтон) – 52:50 (pp)     7:2 Парэйко (Фаулер, Томас) – 56:17 (pp)    

«Я знаю, что ребята провели отличную первую смену в матче, завели толпу силовыми приёмами, и мы просто последовали за ними. Вторая смена, мы перехватили шайбу, я бросил, не попал в ворота, затем мне удалось сыграть на отскоке, и толпа сошла с ума. Эмоции стали ещё сильнее, и мы продолжили давить.

Что я думаю по поводу кепок, полетевших на лёд после моего хет-трика? Если честно, я даже не обратил на это внимания. Я был сконцентрирован на следующей смене. Мы должны верить в свою систему игры и готовиться к следующему матчу», — цитирует Бучневича пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Хет-трик и передача Бучневича помогли «Сент-Луису» разгромить «Виннипег»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android