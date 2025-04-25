Кудашов: первые два соперника «Динамо» потенциально должны были бороться за Кубок

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился ожиданиями от серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Трактором».

«Начнём с того, что весь последний месяц регулярки мы играли с топ-клубами, и все говорили, что у нас самый сложный график игр. Поэтому за последние два месяца мы привыкли к очень серьёзным соперникам.

«Трактор» не случайно занял первое место в регулярке, поэтому что здесь говорить и комментировать. По подбору игроков, по игре и по всем составляющим они не случайно выиграли регулярку. Всё в сериях идёт по нарастающей – один соперник сложнее другого – хотя наши первые два соперника потенциально должны были бороться за Кубок.

У нас был сложный конец сезона. Надеюсь, что это всё закалило нас. Не думаю, что мы подарок для кого-нибудь, поэтому мы готовы к серии», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.