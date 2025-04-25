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Главный тренер «Динамо» назвал идеальное количество матчей для прохождения раунда плей-офф

Главный тренер «Динамо» назвал идеальное количество матчей для прохождения раунда плей-офф
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после прохода двух раундов плей-офф КХЛ ответил на вопрос, являются ли шесть матчей в серии оптимальным количеством для прохождения раунда в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Идеальное количество игр в серии – четыре (смеётся). Знаете, каждая игра в обеих наших сериях потенциально могла сложиться как в одну, так и в другую сторону. Лучше отдохнуть, а затем подготовиться, чем ждать до последнего.

– Первый период в серии с «Ак Барсом» стал для «Динамо» худшим во всём противостоянии. После поражения в том матче вы сказали, что начали игру на скоростях из предыдущей серии. Сейчас опасаетесь подобного?
– Настройка на серию в любом случае будет. По-другому не бывает. И они играли с одной командой, а сейчас будут играть с другой командой, и мы играли с другой командой. Дай бог, чтобы в ходе игры успели перестроиться. И они будут подстраиваться под нас и делать выводы, проводя какие-либо изменения. Но это совершенно нормально», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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