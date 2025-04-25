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Кудашов объяснил, почему «Трактор» является симбиозом СКА и «Ак Барса»

Кудашов объяснил, почему «Трактор» является симбиозом СКА и «Ак Барса»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил, почему «Трактор» является симбиозом СКА и «Ак Барса».

«Не открою ни для кого секрет, что все тренеры анализируют всё, что происходит в плей-офф. Два первых матча, которые мы сыграли с «Трактором» в нынешнем сезоне, они были уже давно. Всё равно мы учитываем их, но естественно, что мы анализируем то, как они играли с «Адмиралом» и Минском.

– О прошлогодней серии лучше забыть?
– Команда другая, тренер другой. Вообще всё другое. Но всё равно мы делаем выводы из того, когда и что у нас не получилось.

– «Трактор» сильно отличается от СКА и «Ак Барса»?
– Правильнее будет говорить после окончания серии, но мастерства там столько же, сколько и в СКА. Силы и мобильности столько же, сколько в «Ак Барсе». Вы знаете, наверное, в этом плане они такой симбиоз СКА и «Ак Барса», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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