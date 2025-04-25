«Чтобы другие команды успокоились». Кудашов — о сохранении Подъяпольского в ходе плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта с вратарём Владиславом Подъяпольским.

«Начало серии на выезде является для нас данностью. Поменять это мы не можем. На стратегию это никак влиять не будет, тем более что в первом матче всегда непонятно, что ждать от одной и другой команды.

– Есть ли у вас объяснение того, что «Динамо» в этом плей-офф играет на выезде лучше, чем дома?

– Нет.

– Продление контракта с Подъяпольским прямо в ходе плей-офф является психологическим ходом, чтобы ещё больше его поддержать?

– Чтобы другие команды успокоились.

– Они атаковали его предложениями даже в плей-офф?

– Это у него спросите, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.