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«Чтобы другие команды успокоились». Кудашов — о сохранении Подъяпольского в ходе плей-офф

«Чтобы другие команды успокоились». Кудашов — о сохранении Подъяпольского в ходе плей-офф
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал подписание нового двухлетнего контракта с вратарём Владиславом Подъяпольским.

«Начало серии на выезде является для нас данностью. Поменять это мы не можем. На стратегию это никак влиять не будет, тем более что в первом матче всегда непонятно, что ждать от одной и другой команды.

– Есть ли у вас объяснение того, что «Динамо» в этом плей-офф играет на выезде лучше, чем дома?
– Нет.

– Продление контракта с Подъяпольским прямо в ходе плей-офф является психологическим ходом, чтобы ещё больше его поддержать?
– Чтобы другие команды успокоились.

– Они атаковали его предложениями даже в плей-офф?
– Это у него спросите, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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