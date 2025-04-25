Главный тренер московского «Динамо» — о сравнении Робинсона и Комтуа: они совсем разные

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов сравнил нападающего бело-голубых Макса Комтуа с форвардом «Трактора» Чарльзом Робинсоном.

«Мы всегда отталкиваемся от себя, и «Трактор» будет отталкиваться от себя, но с корректировками под соперника. Естественно, что третий раунд означает, что один шаг остаётся до финала. Это очень важный момент. Психология и уверенность из первых двух раундов передаётся команде.

– В ходе серии вы говорили, что не думали о предыдущих неудачах во вторых раундах, но у вас не возникло ощущения, что первая победа в Казани скинула с команды лишнее напряжение?

– Вы так говорите, что словно мы первые два матча специально проиграли (смеётся).

– Вопрос в том, что самая первая победа раскрепостила игроков.

– Знаете, каждый гол в любой серии и в любой игре очень важен, он придаёт сил, уверенности и воодушевляет команду. Естественно, что и победа тоже. Она даёт какой-то маленький шажок. Она даёт надежду или наоборот. Это совершенно нормально.

– Обращаете внимание на 10-го номера «Трактора»? Говорите своей команде, чтобы не велись на провокации? Может образоваться такая дуэль 10-х номеров.

– Вы про Робинсона? Он не провоцирует так сильно. Мы же играли с ними в прошлом сезоне. Да, силовой форвард, много толкается, играет на пятаке, но он немного другой, чем Комтуа. Они с Максимом совсем разные», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.