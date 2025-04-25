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Кудашов рассказал, когда ему позвонил Овечкин после выхода «Динамо» в полуфинал плей-офф

Кудашов рассказал, когда ему позвонил Овечкин после выхода «Динамо» в полуфинал плей-офф
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, что после выхода в 1/2 финала Кубка Гагарина ему позвонил капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и поздравил с этим достижением. Россиянин является воспитанником школы «Динамо».

«Да, Овечкин нас поздравил с победой над «Ак Барсом». Когда он позвонил, мы были в самолёте. Разговаривали с ним. Мы пожелали ему удачи, и он нас поздравил.

– Психологическая связь такая у вас с ним – у него там плей-офф и у вас здесь плей-офф?
– Психологической нет, телефонная есть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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