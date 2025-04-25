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«Торпедо» подписало новый контракт с нападающим Никитой Шавиным

«Торпедо» подписало новый контракт с нападающим Никитой Шавиным
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«Торпедо» подписало новый контракт с нападающим Никитой Шавиным. Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, новое соглашение с форвардом рассчитано сроком на два года.

23-летний нападающий в сезоне-2024/2025 установил личный рекорд результативности. За 40 матчей в регулярном чемпионате Шавин набрал 12 очков — забросил семь шайб и отдал пять результативных передач. В Чемпионате ВХЛ текущего сезона Шавин провёл 23 матча, в которых заработал 16 (7+9) очков.

Всего в КХЛ нападающий провёл 117 матчей в регулярном чемпионате и набрал 24 очка — забросил 10 шайб и отдал 14 результативных передач.

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