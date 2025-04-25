Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Динамо»: рад, что мы смогли сохранить для клуба лучшего вратаря КХЛ

Гендиректор «Динамо»: рад, что мы смогли сохранить для клуба лучшего вратаря КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко оценил подписание нового двухлетнего контракта с голкипером Владиславом Подъяпольским.

«Наверное, вы все смотрели статистику и видели, что Влад входит в топ по проценту отражённых бросков и по коэффициенту надёжности. Понятно, что рынок вратарей он не просто маленький, его фактически нет. Ни для кого не секрет, что к Владу было повышенное внимание. Но мы очень счастливы, что удалось с ним договориться и сохранить его у себя.

Работа по подписанию контракта не велась один или два дня. Это был длинный хороший диалог. Мы постоянно были на связи с игроком и его агентом. Какие-то детали и моменты постоянно утрясались. Очень рад, что для «Динамо» мы смогли сохранить лучшего, я так считаю, вратаря лиги на данный момент», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
«Чтобы другие команды успокоились». Кудашов — о сохранении Подъяпольского в ходе плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android