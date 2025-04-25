Сушко: Комтуа — украшение КХЛ. Больше чем уверен, что диалог с ним закончится положительно

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал о ходе переговоров по новому контракту с канадским нападающим Максом Комтуа.

«Максим Комтуа – ограниченно свободный агент. Поэтому с ним попроще идёт диалог. Больше чем уверен, что он закончится в положительном для клубе русле.

– Алексей Сопин подписывает в «Авангард» Эндрю Потуральски, а был ли этот игрок в разработке «Динамо»?

– Может быть. Дай бог, чтобы у них там всё продвигалось. Много игроков приезжало в КХЛ с хорошей статистикой, но вот вам самый ярчайший пример – как раз Комтуа. Когда Максим приехал в лигу, то первые два месяца ваши братья-журналисты писали: кого вы сюда привезли? Но сейчас мы все прекрасно видим, что Максим – украшение лиги.

Это было видно и в серии со СКА, и в серии с «Ак Барсом». Как он играет, как его любят болельщики, как он отдаётся хоккею. Это человек, который может забить, отдать, спровоцировать, завести. Все качества, которые нужны в плей-офф, они есть у него», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.