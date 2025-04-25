«Это будут самые лёгкие переговоры в моей жизни». Сушко — о новом контракте с Кудашовым

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко положительно оценил работу главного тренера Алексея Кудашова.

«Говорил вам раз восемь и повторю в девятый, что у Алексея Николаевича Кудашова действующий контракт с московским «Динамо». Много раз говорил вам о том, что контракт рассчитан и на следующий сезон.

Он очень хорошо делает свою работу, всей душой отдаётся делу и растёт как тренер. Когда мы встречались с вами в прошлый раз и вы задавали мне вопрос, зависит ли его будущее от выхода в третий раунд, то уже тогда сказал вам, что у «Динамо» нет претензий к его работе. Он это и доказал, когда прошёл две имиджевые команды лиги – СКА и «Ак Барс». Это дорого стоит, когда в первых двух раундах обыгрываешь такие команды. У нас вообще ноль недовольства в его адрес.

Кроме того, что Алексей Николаевич является главным тренером команды, он ещё и динамовец в сердце. Для него буква Д — это не пустой звук. Когда придёт время говорить о пролонгации этого контракта, это не станет для нас большой проблемой. Если боженька так даст, что переговоры о продлении контракта буду вести я, то они станут самыми лёгкими в моей жизни», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.