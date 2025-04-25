Партнёр Бучневича по звену «Сент-Луиса» похвалил россиянина за игру с «Виннипегом»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас похвалил Павла Бучневича за игру в третьем матче серии с «Виннипег Джетс» (7:2). Россиянин оформил хет-трик и отметился результативной передачей. Первые два гола Бучневич забил чуть более чем за три минуты после старта игры.

«Нашим лидерам пришлось проявить себя. Их лучшие игроки внесли свой вклад в предыдущих матчах, и это стало большой причиной того, что мы уступали в серии 0-2. Бучи сразу же включился в игру, вылетел на площадку, провёл несколько отличных розыгрышей и обеспечил нам отличный старт. Так что он заслуживает большой похвалы», — цитирует Томаса пресс-служба клуба.