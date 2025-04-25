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Партнёр Бучневича по звену «Сент-Луиса» похвалил россиянина за игру с «Виннипегом»

Партнёр Бучневича по звену «Сент-Луиса» похвалил россиянина за игру с «Виннипегом»
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас похвалил Павла Бучневича за игру в третьем матче серии с «Виннипег Джетс» (7:2). Россиянин оформил хет-трик и отметился результативной передачей. Первые два гола Бучневич забил чуть более чем за три минуты после старта игры.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
7 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Бучневич (Снаггеруд, Фаулер) – 00:48     2:0 Бучневич (Томас, Фаулер) – 03:11 (pp)     3:0 Фаулер (Томас, Бучневич) – 15:51     3:1 Густафссон (Андерсон-Долан, Бэррон) – 44:32     4:1 Бучневич (Томас) – 45:24     5:1 Кайру (Фаулер) – 47:56 (pp)     6:1 Торопченко (Нейборс, Факса) – 50:32     6:2 Пионк (Миллер, Эпплтон) – 52:50 (pp)     7:2 Парэйко (Фаулер, Томас) – 56:17 (pp)    

«Нашим лидерам пришлось проявить себя. Их лучшие игроки внесли свой вклад в предыдущих матчах, и это стало большой причиной того, что мы уступали в серии 0-2. Бучи сразу же включился в игру, вылетел на площадку, провёл несколько отличных розыгрышей и обеспечил нам отличный старт. Так что он заслуживает большой похвалы», — цитирует Томаса пресс-служба клуба.

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