Партнёр Бучневича по звену «Сент-Луиса» похвалил россиянина за игру с «Виннипегом»
Поделиться
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Роберт Томас похвалил Павла Бучневича за игру в третьем матче серии с «Виннипег Джетс» (7:2). Россиянин оформил хет-трик и отметился результативной передачей. Первые два гола Бучневич забил чуть более чем за три минуты после старта игры.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
7 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Бучневич (Снаггеруд, Фаулер) – 00:48 2:0 Бучневич (Томас, Фаулер) – 03:11 (pp) 3:0 Фаулер (Томас, Бучневич) – 15:51 3:1 Густафссон (Андерсон-Долан, Бэррон) – 44:32 4:1 Бучневич (Томас) – 45:24 5:1 Кайру (Фаулер) – 47:56 (pp) 6:1 Торопченко (Нейборс, Факса) – 50:32 6:2 Пионк (Миллер, Эпплтон) – 52:50 (pp) 7:2 Парэйко (Фаулер, Томас) – 56:17 (pp)
«Нашим лидерам пришлось проявить себя. Их лучшие игроки внесли свой вклад в предыдущих матчах, и это стало большой причиной того, что мы уступали в серии 0-2. Бучи сразу же включился в игру, вылетел на площадку, провёл несколько отличных розыгрышей и обеспечил нам отличный старт. Так что он заслуживает большой похвалы», — цитирует Томаса пресс-служба клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 апреля 2025
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:41
-
11:36
-
11:11
-
11:07
-
11:00
-
10:57
-
10:56
-
10:50
-
10:27
-
10:00
-
10:00
-
09:46
-
09:40
-
09:16
-
09:00
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:10
-
07:32
-
07:31
-
07:21
-
06:56
-
06:49
-
06:02
-
05:39
-
04:58
-
04:54
-
04:38
-
04:31
-
04:22
-
04:08