«Всё равно, кто набирает очки». Капризов — о второй победе «Миннесоты» в серии с «Вегасом»

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оценил вторую победу в серии с «Вегас Голден Найтс» (5:2, 2-1). В третьей игре серии россиянин отметился дублем.

«Всегда приятно, когда выигрываешь матчи. Нам всё равно, кто забил, у кого сколько очков или что-то ещё. Ты просто хочешь выигрывать матчи и видеть командную игру», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.

Кирилл Капризов догнал лидера бомбардирской гонки плей-офф НХЛ — 2024/2025 Адриана Кемпе из «Лос-Анджелес Кингз», у которого осталось семь очков (3+4) в двух играх. На счету россиянина семь очков (4+3) в трёх играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли.