«Всё равно, кто набирает очки». Капризов — о второй победе «Миннесоты» в серии с «Вегасом»
Поделиться
Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов оценил вторую победу в серии с «Вегас Голден Найтс» (5:2, 2-1). В третьей игре серии россиянин отметился дублем.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов (Буйум, Болди) – 03:13 (pp) 2:0 Росси (Тренин, Бразо) – 06:51 2:1 Пьетранджело (Ханифин) – 10:48 3:1 Болди – 31:05 4:1 Капризов (Хартман, Росси) – 39:58 (pp) 4:2 Смит (Карлссон, Уайтклауд) – 51:34 (sh) 5:2 Фолиньо (Богосян) – 58:27 (sh)
«Всегда приятно, когда выигрываешь матчи. Нам всё равно, кто забил, у кого сколько очков или что-то ещё. Ты просто хочешь выигрывать матчи и видеть командную игру», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.
Кирилл Капризов догнал лидера бомбардирской гонки плей-офф НХЛ — 2024/2025 Адриана Кемпе из «Лос-Анджелес Кингз», у которого осталось семь очков (3+4) в двух играх. На счету россиянина семь очков (4+3) в трёх играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 апреля 2025
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:29
-
13:26
-
13:24
-
13:20
-
13:17
-
13:10
-
13:07
-
13:03
-
13:01
-
12:55
-
12:53
-
12:50
-
12:40
-
12:35
-
12:32
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:41
-
11:36
-
11:11
-
11:07
-
11:00
-
10:57
-
10:56
-
10:50
-
10:27
-
10:00
-
10:00
-
09:46
-
09:40
-
09:16