Барбашёв — о поражении от «Миннесоты»: это была лишь третья игра в серии
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв прокомментировал поражение в третьем матче серии с «Миннесотой Уайлд» (2:5). На данный момент «золотые рыцари» неожиданно уступают «дикарям» со счётом 1-2 в серии.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2025, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Капризов (Буйум, Болди) – 03:13 (pp) 2:0 Росси (Тренин, Бразо) – 06:51 2:1 Пьетранджело (Ханифин) – 10:48 3:1 Болди – 31:05 4:1 Капризов (Хартман, Росси) – 39:58 (pp) 4:2 Смит (Карлссон, Уайтклауд) – 51:34 (sh) 5:2 Фолиньо (Богосян) – 58:27 (sh)
«Соперник просто забил свои голы в большинстве. В целом, я думаю, мы провели действительно хорошую игру, просто допустили несколько ошибок, которые стоили нам победы. Этот матч уже окончен, и это была только третья игра серии», — цитирует Барбашёва пресс-служба клуба.
Четвёртый матч серии вновь состоится на домашней площадке «Миннесоты Уайлд». Встреча пройдёт вечером 26 апреля, начало в 23:00 мск.
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