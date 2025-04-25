Барбашёв — о поражении от «Миннесоты»: это была лишь третья игра в серии

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв прокомментировал поражение в третьем матче серии с «Миннесотой Уайлд» (2:5). На данный момент «золотые рыцари» неожиданно уступают «дикарям» со счётом 1-2 в серии.

«Соперник просто забил свои голы в большинстве. В целом, я думаю, мы провели действительно хорошую игру, просто допустили несколько ошибок, которые стоили нам победы. Этот матч уже окончен, и это была только третья игра серии», — цитирует Барбашёва пресс-служба клуба.

Четвёртый матч серии вновь состоится на домашней площадке «Миннесоты Уайлд». Встреча пройдёт вечером 26 апреля, начало в 23:00 мск.