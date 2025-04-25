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В Динамо рассказали, будут ли повышены премиальные в случае выхода в финал Кубка Гагарина

В «Динамо» рассказали, повысят ли премиальные в случае выхода в финал Кубка Гагарина
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал, будут ли в клубе повышены премиальные в случае выхода в финал. В 1/2 финала Кубка Гагарина бело-голубые встретятся с челябинским «Трактором». Серия начнётся в Челябинске 28 апреля. Первый матч начнётся в 17:00 мск.

«Что касается повышенных премиальных, то в КХЛ есть регламент, который мы обязаны соблюдать. Премиальные будут такие, которые прописаны в регламенте КХЛ. При всём желании, даже если мы бы хотели, то мы работаем в рамках регламента и никакие вещи мы не вправе менять», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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