Сушко — о 0-2 с «Ак Барсом»: была уверенность, что вернёмся домой на Пасху и победим

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко заявил, что, даже уступая со счётом 0-2 в серии с «Ак Барсом», команда была уверена в итоговом успехе.

«Мы про это уже говорили, и ещё раз повторюсь, что у нас в команде собраны честолюбивые спортсмены, тренерский штаб, руководство и акционеры: в спорте есть одна задача, и в хоккее это Кубок Гагарина. Не знаю, как получится, но могу с полной уверенностью сказать, что все, кто причастен к команде, приложат максимум усилий для того, чтобы ребята выходили на лёд и думали только об игре. Где мы окажемся ближе к концу мая, знает один бог, но мы приложим максимум усилий.

При 0-2 в серии с «Ак Барсом» я был абсолютно спокоен. Можете спросить даже у ребят, что когда мы уезжали в Казань, то провели короткое двухминутное собрание – никакого нагнетания, никаких негативных эмоций. У меня была полная уверенность, что вернёмся домой на Пасху и победим», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.