Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушко — о 0-2 с «Ак Барсом»: была уверенность, что вернёмся домой на Пасху и победим

Сушко — о 0-2 с «Ак Барсом»: была уверенность, что вернёмся домой на Пасху и победим
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко заявил, что, даже уступая со счётом 0-2 в серии с «Ак Барсом», команда была уверена в итоговом успехе.

«Мы про это уже говорили, и ещё раз повторюсь, что у нас в команде собраны честолюбивые спортсмены, тренерский штаб, руководство и акционеры: в спорте есть одна задача, и в хоккее это Кубок Гагарина. Не знаю, как получится, но могу с полной уверенностью сказать, что все, кто причастен к команде, приложат максимум усилий для того, чтобы ребята выходили на лёд и думали только об игре. Где мы окажемся ближе к концу мая, знает один бог, но мы приложим максимум усилий.

При 0-2 в серии с «Ак Барсом» я был абсолютно спокоен. Можете спросить даже у ребят, что когда мы уезжали в Казань, то провели короткое двухминутное собрание – никакого нагнетания, никаких негативных эмоций. У меня была полная уверенность, что вернёмся домой на Пасху и победим», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Сушко: Комтуа — украшение КХЛ. Больше чем уверен, что диалог с ним закончится положительно
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android